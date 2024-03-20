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Mahzen-15 operasyonlarında 109 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen Mahzen-15 operasyonlarıyla "Çetinler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 109 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Mahzen-15 operasyonlarında 109 şüpheli yakalandı mask
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "uyuşturucu madde ticareti", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla yaralama", "iş yeri kurşunlama" ve "yağma" suçlarını işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerine yönelik Mahzen-15 operasyonlarının düzenlendiğini ifade etti.

İstanbul merkezli, Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan'da eş zamanlı gerçekleştirilen Mahzen-15 operasyonlarıyla elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı "Çetinler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Yerlikaya, elebaşlarının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 109 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, operasyonlarda 7 ruhsatsız tabanca, 4 kilogram eroin, 2 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve çok miktarda Türk lirasına el konulduğunu kaydetti.

Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz." ifadesini kullandı.

# Türkiye

20 Mar 2024 - 09:21 AA Ankara- Asayiş

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