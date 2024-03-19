Otomobildeki yangına kritik müdahale halk otobüsü şoföründen geldi

Elbistan’da, bir otomobilin motor kısmındaki yangın, yoldan geçen halk otobüsü şoförünün yangın söndürücü ile müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Olay, Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan çıkan sürücü, kendi çabasıyla alevlere müdahale etse de başarılı olamadı. Tam o sırada olay yerinden gelen halk otobüsü şoförü Galip Şahin, aracındaki yangın söndürücüyle yangına müdahale etti. Yangın, otomobilin diğer kısımlarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Sürücü, aracını yanmaktan kurtaran Şahin’e teşekkür etti.

Aynı zamanda ELOFF Başkanı da olan Galip Şahin, araçlarda yangın söndürücü bulundurmanın önemine vurgu yaparak, “Bütün araçlarda yer alması gereken yangın tüpleri hayat kurtarabilir. Sürücülerimiz bunu akıllarından çıkarmasın” dedi.