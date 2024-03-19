Öztunç ve Gürbüz’den nezaket ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, gazetelerimize nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri yönetim kurulu üyeleri Ökkeş Saatçi ve Hasan Göçer, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz’e seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Saatçi ve Göçer’le bir süre görüş alışverişinde bulunan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, seçim kampanyasında son 12 güne girdiklerini ve tam saha pres taktiği ile hareket ettiklerini söyledi.

Elbistan’da halkın bir değişime ihtiyaç duyduğunu dile getiren Öztunç, “Elbistan Belediyesi’ni kazanmak için hemşerilerimizin kapılarını çalmaya, gönüllerine misafir olmaya devam ediyoruz. 31 Mart’a kadar da bu şekilde çalışacağız. Her gittiğimiz yerde büyük bir teveccüh ve ilgiyle karşılaşıyoruz. Erkan Gürbüz kardeşimin belediye başkanı seçilmesi halinde Elbistan’a nasıl hizmet edeceğini anlatıyoruz. 15 senedir hizmetten mahrum kalan Elbistan’da değişim isteyenler azımsanamayacak boyutta. Erkan Gürbüz, Elbistan’da yalana, talana ve ranta dur diyecek. Gerçek hizmet inşallah Erkan kardeşimle gelecek. Ben de Ali Öztunç olarak Erkan kardeşimle 31 Mart’a kadar sahada olacağım” dedi.