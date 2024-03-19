Depremzede vatandaşların kalıcı konut sevinci

Kahramanmaraş’ta bir dizi ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TOKİ’nin yaptığı deprem konutlarının 2’nci etabının 8 bin 303 tanesinin kura çekiminin yapıldığı Akyar bölgesindeki törene katıldı. Yapımı tamamlanan kalıcı konutların kura çekiminin ardından anahtar teslimleri yapıldı.

Depremzede Ayşe Şahin, “Mutluyuz güzel. Evimiz Afşin ilçesindeydi. Teşekkür ederiz” dedi.

Bir diğer depremzede vatandaş Cafer Alkılınç, “Allah devletimize zeval vermesin. Anahtarlarımızı aldık, yapılan evler bir nebze yaralarımızı sardı” ifadesini kullandı.

Tuğba Tercan ise, “Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. İçimiz buruk ancak tamir etmeye çalışıyoruz çok mutluyuz” diye konuştu.