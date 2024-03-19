19 Mar 2024 - 17:14- Güncel G:

Depremzede vatandaşların kalıcı konut sevinci

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6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası yapımına başlanıp tamamlanan ikinci etap deprem konutlarında hak sahiplerine anahtar teslimi yapıldı. Depremzedelerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Depremzede vatandaşların kalıcı konut sevinci
Depremzede vatandaşların kalıcı konut sevinci
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Kahramanmaraş’ta bir dizi ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TOKİ’nin yaptığı deprem konutlarının 2’nci etabının 8 bin 303 tanesinin kura çekiminin yapıldığı Akyar bölgesindeki törene katıldı. Yapımı tamamlanan kalıcı konutların kura çekiminin ardından anahtar teslimleri yapıldı.

Depremzede Ayşe Şahin, “Mutluyuz güzel. Evimiz Afşin ilçesindeydi. Teşekkür ederiz” dedi.

Bir diğer depremzede vatandaş Cafer Alkılınç, “Allah devletimize zeval vermesin. Anahtarlarımızı aldık, yapılan evler bir nebze yaralarımızı sardı” ifadesini kullandı.

Tuğba Tercan ise, “Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. İçimiz buruk ancak tamir etmeye çalışıyoruz çok mutluyuz” diye konuştu.

19 Mar 2024 - 17:14 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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