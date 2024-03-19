Elbistanlı kaymakam, vali yardımcısı olarak atandı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2021 yılında Kayseri’nin İncesu ilçesinde kaymakam olarak göreve başlayan Elbistanlı bürokrat Aydın Göçer’in yeni görev yeri belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kars Vali Yardımcısı olarak atanan Göçer’e, veda yemeği düzenlendi. Göçer’e veda yemeğinde İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek tarafından plaket takdim edildi. İncesu’dan ayrılan Göçer, Kars ilindeki yeni görevine başladı.

Aydın Göçer kimdir?

1989 yılında Elbistan’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Ekinözü’nde, lise eğitimini Elbistan’da, lisans eğitimini ise 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 27.02.2015 tarihinde Gaziantep Kaymakam Adayı olarak meslek hayatına başladı. Gaziantep’te il merkez stajını, İzmir/Menderes ve Balıkesir/Sındırgı’da kaymakam refikliği stajını tamamladı. 2017 - 2018 arası Eskişehir/Günyüzü Kaymakamlığı, 2018-2019 arası Giresun/Alucra Kaymakamlığı 2019- 2020 arası Kastamonu/Hanönü Kaymakamlığı, 2020-2021 yılları arası Artvin Vali Yardımcısı olarak görev yapan Aydın Göçer, 19 Ağustos 2021 tarihili Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İncesu’ya atanmıştı.