TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Elbistan’ın belediyecilikte AK Parti’yle yola devam diyeceğini belirterek, “Omuz omuza 31 Mart zaferine ilerliyoruz” ifadesini kullandı.

Kirişçi, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Av. Mevlüt Kurt, AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan ile birlikte Elbistan’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Vahit Kirişci, ilçe merkezi ve açık pazarda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kirişçi, iftar sonrasında da AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan’ın seçim irtibat ofisinde seçmenler ve partililerle bir araya geldi.

Burada bir değerlendirme yapan Kirişçi, “Omuz omuza 31 Mart zaferine ilerliyoruz. Milletimize duyduğumuz hizmet aşkından tutuşan demokrasi meşalesiyle Türkiye'nin yarınlarını birlikte aydınlatacağız. Desteğin, coşkun, yol arkadaşlığın için teşekkürler Elbistan. Gördük ki; Elbistan hazır, Elbistan kararlı. Gücümüzü aldığımız hemşerilerimize planlı yatırımlarla hizmet şöleni sunmaya devam edeceğiz. Elbistan bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir. Kahramanmaraş'ımız ve Elbistan’ımız için yılmadan, yorulmadan hep birlikte çalışmaya hazırız kararlıyız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Av. Mevlüt Kurt da; 31 Mart’a kadar sahada olacaklarını belirterek, “Her akşam olduğu gibi seçim ofisimize gelerek desteklerini veren tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz. Bu yoğun katılım ve teveccüh 1 Nisan’daki zaferin habercisidir. Rabbim birliğimizi daim, bu gönülden muhabbetimizi baki eylesin. Yeni bir başlangıç yapacağız. İnşallah, şehrimizin dört bir yanında yapacağımız çok iş var” dedi.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan ise, Elbistan’a hizmetkar olmak istediğinin altını çizerek, “Sizin hizmetkarınız olmak için çıktığımız bu kutlu yürüyüşü hep beraber 31 Mart’ta tamamlayacağız” diye konuştu.