B Termik’teki yangının faturası 1 milyar liraya yaklaştı

Türkiye’nin en büyük termik santrali olan Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nde bakım yapıldığı esnada çıkan yangının faturası, 1 milyar liraya yaklaştı.

6 Şubat 2023’teki depremden sonra hasar alan Afşin- Elbistan B Termik Santrali, kapsamlı bir revizyondan geçiriliyordu. Santralin bir ünitesi geçtiğimiz günlerde devreye alınmış ve elektrik üretimine başlamıştı. Diğer ünitelerin de devreye alınması için çalışma sürdürülüyordu. 3 Haziran 2023 günü bakım esnasında; santralin 3.ünitesinin baca gazı arıtma sistemi (FCD) yıkayıcı kulesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere, Elbistan ve Afşin’den sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yanında yangın söndürme helikopterleri ile müdahale edildi. Alevler, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), yangının yol açtığı hasarın giderilip yeniden üretime başlaması için peş peşe ihaleler düzenledi. EÜAŞ’ın düzenlediği iki ihaledeki sözleşme rakamları ise dudak uçuklattı.

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin 3. ünite soğutma kulesi yangın hasarlarının tamiratı/yenilenmesi ve baca gazı arıtma sistemi CTP çıkış borusunun yenilenmesi ve montajı için açılan ihalede yaklaşık maliyet 720 milyon olarak belirlendi. Söz konusu ihalenin sözleşmesi ise 388 milyon 522 bin lira bedelle imzalandı.

Diğer ihale de; yangının çıkış noktası olan baca gazı arıtma sistemi yıkayıcı kulesinin (Scrubber) yenilenmesi için için düzenlendi. Bu ihaledeki sözleşme rakamı ise 366 milyon TL oldu.

Böylece yangın hasarının giderilmesi için toplamda 750 milyon liradan fazla bir fatura çıkmış oldu.