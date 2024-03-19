Elbistan Robot Yarışması’na (EL-RO) 93 proje katılacak

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü’nce anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak 5 farklı kategoride ‘EL-RO’ adıyla düzenlenen robot yarışmasına 22 okuldan 93 proje katılacak.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, Elbistan Robot Yarışması’nın (EL-RO) takviminin sorunsu şekilde ilerlediğini söyledi.

Çetin, EL-RO ile kentteki öğrencilerin kendi aralarında yarışmalarını sağlayarak milli teknoloji hamlesine destek olmalarını ve ulusal yarışmalara katılımlarını teşvik etmeyi istediklerini belirtti.

Yarışmanın 5 kategoride yapılacağını bildiren Çetin, “Eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler yetiştirmek, teknolojik gelişmeleri tanımak, deneyimleri paylaşmak amacıyla Elbistan Kaymakamlığımız koordinesinde ve yerel düzeyde Elbistan Robot Yarışması düzenliyoruz. Yarışmaya kategorilerde belirtilen kriterlere göre yerel olarak anaokulu, ilkokul, ortaokul, liselerde öğrenim gören öğrenciler, bir danışman öğretmen rehberliğinde kurumları adına katılabilecek” dedi.

Yarışmayla Elbistan’da milli teknoloji hamlesi farkındalığı oluşturarak bu sürece katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Çetin, toplam 22 okuldan 93 proje başvurusu aldıklarının bilgisini verdi.

Çetin, “Elbistan Robot Yarışması, 5 kategoride yapılacaktır. Öğrencilerimiz; çizgi izleyen, er meydanı, kargo taşıyan, labirent çözen ve serbest kategoride yarışmaya katılabilir. Kabul edilen projeler, 21 Mayıs’ta sergilenecek. 22 Mayıs’ta da ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. Yarışmamızda yaklaşık 90 bin liralık bir ödül dağıtacağız. Yarışmaya katılacak olan tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu