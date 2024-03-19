Hayrat İnsani Yardım Derneği’nden gönül sofrası

Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilciliği, konteyner kentte kurduğu iftar sofrası ve dağıttığı kumanyalar ile ramazan ayının bereketini kentin dört bir yanına ulaştırıyor.

‘Kalpten kalbe ramazan’ sloganıyla ramazanın ilk gününden itibaren MÜSİAD ve DEİK Konteyner Kentleri’nde kalan afetzedelere 2 bin kişilik iftar yemeği hazırladıklarını belirten Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilcisi Şener Kara, “Paylaşmanın bereketi, kardeşliğin rahmetini kuşanıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kara, “Asrın felaketinden sonra ikinci ramazanımızı yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl felaketin gölgesinde geçirdiğimiz ramazana nazaran bir nebze de olsa toparlansak da yaralarımızı tam manasıyla saramadık. Geçtiğimiz yıl, afetzede kardeşlerimize iftar yemeği sunmak için açık pazar alanında çadır kurmuştuk. Bu yıl ise, konteyner kentlerde yaşamlarını sürdüren kardeşlerimizin yanındayız. Buradaki her bir konteynere ve aileye iftarda bereket olmak için canla başla çalışıyoruz. Mobil mutfağımızda pişen yemekleri konteyner kentlerin sokaklarında vatandaşlarımıza iftardan önce ulaştırmaya gayret ediyoruz. Böylece hem sevgiyi hem de ekmeğimizi bölüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

İftar sofrasının yanında kumanya yardımlarını da sürdürdüklerini hatırlatan Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilcisi Şener Kara, “Müminler için af, mağfiret, rahmet, bereket, sosyal dayanışma ve yardımlaşma ayı olan ramazanda, ihtiyaç sahibi ailelerimize kumanya ile de destek olmaya gayret ediyoruz. Yine konteyner kentler başta olmak üzere şehrimizin dört bir yanındaki mazlumun ve masumun umudu olmaya çalışıyoruz.

Bu yardımların yapılmasında, iftar soframızın kurulmasında bağışçılarımızın emeği ve katkısı büyük. Onlardan da Allah razı olsun. İnşallah el birliğiyle yaralarımız tamamen sarılana kadar sahadan elimizi çekmeyeceğiz. İyiliği, birliği ve bereketi her daim hemşerilerimizle paylaşacağız” şeklinde konuştu.