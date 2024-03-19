- Güncel

Elbistanlı küçük güreşçi Türkiye müsabakalarında mindere çıkacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan Geçit Şehit Mevlüt Yalçınkaya Ortaokulu öğrencisi, küçükler güreş kategorisinde 44 kiloda il birincisi oldu. Geçit Şehit Mevlüt Yalçınkaya Or...

Elbistanlı küçük güreşçi Türkiye müsabakalarında mindere çıkacak mask
Elbistanlı küçük güreşçi Türkiye müsabakalarında mindere çıkacak
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan Geçit Şehit Mevlüt Yalçınkaya Ortaokulu öğrencisi, küçükler güreş kategorisinde 44 kiloda il birincisi oldu.

Geçit Şehit Mevlüt Yalçınkaya Ortaokulu, ata sporumuz güreşle ilgili önemli bir başarıya imza attı. Okulun 7.sınıf öğrencisi Ahmet Kerem İspir, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen il finallerinde mindere çıktı. Rakiplerine şans tanımayan İspir, 44 kiloda il birinci olarak Türkiye müsabakalarına katılma hakkı kazandıç

Okul müdürü Harun Çiçek, öğrencisini bu başarıdan dolayı tebrik edip bundan sonraki turnuvada da başarılar diledi.

Başarıya giden yolda emek harcayan ailesi ve öğretmenlerine teşekkür eden Çiçek, “Bizlerden desteğini esirgemeyen Elbistan Milli Eğitim Müdürü Sayın Fatih Çetin’e, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sayın Mevlüt Türkan’a ve katkı sunan herkese teşekkür ederim” dedi.

19 Mar 2024 - 15:28 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL