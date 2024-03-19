Elbistanlı küçük güreşçi Türkiye müsabakalarında mindere çıkacak

Elbistan Geçit Şehit Mevlüt Yalçınkaya Ortaokulu öğrencisi, küçükler güreş kategorisinde 44 kiloda il birincisi oldu.

Geçit Şehit Mevlüt Yalçınkaya Ortaokulu, ata sporumuz güreşle ilgili önemli bir başarıya imza attı. Okulun 7.sınıf öğrencisi Ahmet Kerem İspir, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen il finallerinde mindere çıktı. Rakiplerine şans tanımayan İspir, 44 kiloda il birinci olarak Türkiye müsabakalarına katılma hakkı kazandıç

Okul müdürü Harun Çiçek, öğrencisini bu başarıdan dolayı tebrik edip bundan sonraki turnuvada da başarılar diledi.

Başarıya giden yolda emek harcayan ailesi ve öğretmenlerine teşekkür eden Çiçek, “Bizlerden desteğini esirgemeyen Elbistan Milli Eğitim Müdürü Sayın Fatih Çetin’e, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sayın Mevlüt Türkan’a ve katkı sunan herkese teşekkür ederim” dedi.