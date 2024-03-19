Elbistan’da, 2 bin 83 depremzede konutlarına kavuştu

Kahramanmaraş genelinde 7 bin 858’i konut ve 445’i de köy tipi konut olmak üzere 8 bin 303 konutun hak sahibinin belirlenmesi amacıyla kura töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekilleri ve ilgililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ' Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne uzaktan canlı bağlantı yaptı.

Daha önceden yapımı tamamlanan 46 bin konut ve köy evinin kurasını çekerek anahtarlarını teslim ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün de biraz önce başlattığımız kura ile 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz. Kahramanmaraş'ta 7858'i konu 445'i köy evi olmak üzere 8303, Hatay'da 3614, Adıyaman'da 5418, Gaziantep'te 4012, Diyarbakır'da 2992 konut, Malatya'da 1700 konut, Osmaniye'de 1596 konut, Şanlıurfa'da 1132 konut, Elazığ'da 838 konut, Adana'da 727 konut, Kilis'te 391 konut, toplamda 30723 ailemize yeni yuvalarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Konut sayısının yıl sonuna kadar 200 bine tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “1.5 ayda 76 bin konut sayısını aşmış bulunuyoruz. 2 ayda 80 bin konutu teslim etme sözünü yerine getirmeye çok az kaldı. Yıl sonuna kadar 200 bine tamamlayacağız. 390 bin konut, 11 bin 500 ahır, 442 bin hak sahibinin hiçbirini mağdur etmeden yuva ve iş yerlerine kavuşturmaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantısı esnasında hak sahiplerine anahtar teslimi yapıldı.

Noter huzurundaki kurayla birlikte, Elbistan’daki yaklaşık 10 bin hak sahibinden 2 bin 83’ü daha yeni yaşamlarına kapı açacakları evlerine kavuşmuş oldu.

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