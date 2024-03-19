Kaymakam Ataman’dan şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı

Elbistan’da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’ncu yıl dönümü dolayısıyla Edremit Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gazilerle ailelerinin onuruna iftar yemeği düzenlendi.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman ve eşi Sevda Ataman, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü’nde şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile iftar programında bir araya geldi.

Kaymakam Yunus Ataman ve eşi Sevda Ataman’ın ev sahipliğindeki programda, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Emre Dal, kamu kurum ve kuruluş amirleri, iftarlarını şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile birlikte yaptı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan iftar programında, şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir arada olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade eden Kaymakam Ataman: “Gazilerimiz, şehitlerimiz ve aileleri bizlere şehitlerimizin, gazilerimizin emanetidir. Bizler de emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ramazan ayında iftar soframızı şereflendirdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Bu mübarek aya huzurla ulaşmamıza vesile olan şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Misafirleri ile bir süre sohbet eden Kaymakam Yunus Ataman ve eşi Sevda Ataman, şehit aileleri, gaziler ve ailelerine hayırlı ramazanlar dileklerinde bulundu.