- Çevre

Küresel okyanus yüzeyi sıcaklığı geçen yılın rekorunu kırarak 21,2 dereceye ulaştı

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Dünya genelindeki okyanus yüzeyinin günlük ortalama sıcaklığı, mart ayında 2023 rekorunu kırarak 21,2 dereceyle "şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığa" ulaştı.

Küresel okyanus yüzeyi sıcaklığı geçen yılın rekorunu kırarak 21,2 dereceye ulaştı mask
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Maine Üniversitesine bağlı Climate Reanalyzer ile ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) verilerine göre, küresel ısınma okyanus yüzeyindeki sıcaklıklarda da artışa yol açtı.

Verilere göre, 2023'te en yüksek okyanus sıcaklığı 21,1 derece ile ağustosta ölçülürken, bu yıl 21,2 derece ile okyanus yüzeyi sıcaklığı rekoru mart ayında kırıldı.

NOAA çalışanı deniz bilimci Gregory C. Johnson, CNN'e verdiği demeçte, 2023'te ölçülen ortalama küresel okyanus sıcaklığının, 2022'den 0,25 derece fazla olduğunu ve bu artışın 20 yıllık ısınmanın bir yılda yaşanmasına denk geldiğini ifade etti.

Johnson, atmosferdeki sera gazı yoğunlaşması arttıkça, bu rekor sıcaklıkların kaydedilmeye devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

# dünya

19 Mar 2024 - 14:17 AA Ankara- Çevre

Mahreç  Anadolu Ajansı

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