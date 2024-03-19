Tıp Bayramı’na özel turnuvanın kazananları ödüllerini aldı

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvasının kazananları madalya ve ödüllerini aldı.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 14 Mart Tıp Bayramı çerçevesinde satranç turnuvası düzenledi. Ödül sponsorluğunu Elbistan Devlet Hastanesi’nin yaptığı turnuva, 16-17 Mart tarihleri arasında Elbistan Şehit Kürşat Sert Spor Salonunda gerçekleştirildi. Turnuvaya 100 sporcu katıldı.

Oldukça çekişmeli geçen turnuvada dereceye girenler, ödüllerini ve madalyalarını Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Türkan ile Elbistan Devlet Hastanesi idarecilerinden aldı.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Türkan, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik etti.