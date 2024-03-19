Gazze’de can kaybı 31 bin 819’a yükseldi

İsrail ordusu 165 gündür Gazze Şeridi’ne hava, kara ve denizden saldırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlediği 9 saldırıda 93 kişinin hayatını kaybettiği, 142 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 819’a, yaralı sayısının ise 73 bin 934’e yükseldiği belirtildi.

İsrail güçleri Şifa Hastanesi’nden çekildi

İsrail ordusu dün yerel saatle 02.00’de Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki yaklaşık 30 bin kişinin sığındığı Şifa Hastanesi’ne baskın düzenlemişti. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana 4’üncü kez baskın düzenlediği hastanede 20 kişi hayatını kaybetmişti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin hastaneden çekildiği ifade edildi. Baskın sırasında hastaneye giren buldozerlerin hastanenin avlusunu yıktığı ve askerlerin hastane içinde arama yaptığı, yaklaşık 200 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.