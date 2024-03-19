- Asayiş

Türkiye ve Pakistan arasında CİNNAH-2024 tatbikatı

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye ve Pakistan arasında Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı CİNNAH-2024 icra edildi.

Türkiye ve Pakistan arasında CİNNAH-2024 tatbikatı mask
Türkiye ve Pakistan arasında CİNNAH-2024 tatbikatı
Türkiye ve Pakistan arasında CİNNAH-2024 tatbikatı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Pakistan arasında gerçekleştirilen CİNNAH-2024 tatbikatından fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı CİNNAH-2024; Türkiye ve Pakistan unsurlarının katılımıyla; Isparta’daki Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Ankara’daki Özel Kuvvetler Komutanlığında eş zamanlı olarak icra edildi" ifadelerine yer verildi.

19 Mar 2024 - 12:42 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL