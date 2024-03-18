Elbistan'da yeni konut kurası tarihi ve sayısı belli oldu

Elbistan'da, Karaelbistan Mahallesi'ndeki kuzey proje alanında deprem konutlarının ikinci etap kurası 19 Mart Salı günü çekilecek.

İkinci etap kurada, Elbistan'da 2 bin 83 konut daha sahibini bulacak. Kura çekimi, saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın butona basmasıyla başlayacak.

Kura ile ilgili olarak AFAD'ın yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş iki kalıcı konut kuraları 19.03.2024 tarihinde saat 14.00'te AFAD Başkanlığında çekilecektir. Kura töreni, https://www.youtube.com/@AFADHakSahipleriKuraCekimi1 sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanacaktır. Kura ile ilgili olarak AFAD hak sahiplerimiz sureci https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi adresinden takip edilebilir" denildi.