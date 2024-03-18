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Fenerbahçe, Süper Lig’den çekilme gündemiyle toplanacak

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Fenerbahçe, 2 Nisan Salı günü takımın Süper Lig’den çekilmesi dahil konuların değerlendirileceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verdi.

Fenerbahçe, Süper Lig’den çekilme gündemiyle toplanacak mask
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Fenerbahçe’de, Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakası sonrası yaşanan olayların ardından bugün Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Sarı-lacivertliler, 2 Nisan Salı günü saat 17.00’de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Genel Kurul Toplantısı yapılacağını duyurdu. Toplantıda dün oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımı’nın Süper Lig’den çekilmesi dahil konular görüşülecek.

18 Mar 2024 - 19:50 İHA İstanbul- Spor

Mahreç  İha

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