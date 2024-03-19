İSTİNAF BAŞVURUSUNUN TEBLİĞİ

ELBİSTAN 3 ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2020/374

KARAR NO:2022/727

Elbistan C. Başsavcılığı'nın 06/11/2020 tarih 2020/1552 Esas sayılı iddianamesiyle sanık Devran Çetinkaya hakkında başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda;

Mahkememizin 20/12/2022 tarih 2020/374 Esas 2022/727 sayılı Kararımız ile sanık Devran Çetinkaya hakkında müşteki Anne Line Dhal'a yönelik başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmış olup,

Mahkememizin kararını sanık Devran ÇETİNKAYA 24/08/2023 tarihinde istinaf etmiştir.

Yukarıda yazılı bulunan istinaf başvurusunun adresi tespit edilemeyen Nils Boe ve Sonja Aasen kızı 1968 Tromso d.lu, Anne Line Dhal'a ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra istinaf başvurusunun tebliğ edilmiş sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.