Çanakkale Zaferi’nin 109.yıl dönümü kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109.yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da etkinlik ve törenlerle kutlandı.

Tüm dünyaya ‘Çanakkale geçilmez’ dedirterek tarih sayfalarına altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 109.yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamındaki ilk tören, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Buradaki törende Atatürk anıtına Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman ve Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul tarafından çelenk sunuldu.

Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programı ise Elbistan Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ünün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Azime Aktaş yaptı.

Aktaş, “Türk ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 109.yıl dönümünü kutluyoruz. Çanakkale Savaşı’nda, silahımız, askerimiz yeterli olmasa da ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum’ emrini veren 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Paşa’dır Çanakkale. Bu emri yerine getirmek için gözünü kırpmadan ölüme koşan kahramanlarımızdır Çanakkale. Nusret mayın gemisidir Çanakkale. Koca Seyit’in bir top mermisini değil bir milletin kaderini sırtladığı yerdir Çanakkale. Kendi cenaze namazını kılanlardır Çanakkale. 10 binlerce isimsiz kahramanımızdır Çanakkale. Bayraklar memleket ufkunu baştanbaşa donatıyorsa bugün sizin sayenizdedir. Aziz hatıranızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz” dedi.

Daha sonra, öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Kendi cenaze namazını kılanlar’, ‘Kınalı Ali’ ve Çanakkale’de yaşanmış hikayeleri anlatan drama oyunları sahnelendi. Rollerini icra eden öğretmen ve öğrenciler, izleyenlere adeta Çanakkale ruhunu yaşattı.

Törenlere, Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, koordinatör kaymakamlar İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal, İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ragıp Kul, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Onur Gürbüz, CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, kurum amirleri, emniyet ve jandarma görevlileri, şehit aileleri ve gaziler ile kurum amirleri katıldı.