Elbistan, haftayı yağmurun etkisinde geçirecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Elbistan’da önümüzdeki 5 gün boyunca yağışlı havanın etkisinde olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uydu görüntülerini yayınlayıp Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağışlı havanın etkili olacağı tahmininde bulunmuştu.

Elbistan’da da özellikle üreticilerin beklediği yağış geri dönüyor. Pazartesi günü itibariyle başlayacak yağışlı hava, hafta boyunca sürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar da yağışla birlikte mevsim normallerine inecek. En düşük sıcaklık 1 en yüksek sıcaklık ise 15 derece olacak.