Çanakkale'ye bir selam da Şehit Kamil Topal Ortaokulu’ndan

Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü, Elbistan Şehit Kamil Topal Ortaokulu’nda "Çanakkale'ye Bir Selam da Sen Gönder" teması altında muhteşem bir coşkuyla kutladı.

Şehit Kamil Topal Ortaokulu’nda; Türk milletinin tarihinde altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin anısını canlı tutmak ve şehitlerimizi anmak adına düzenlenen etkinlikler, okulun öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Öğrencilerin, tarih bilincini artırmak ve milli duygularını pekiştirmek amacıyla hazırladığı etkinlikler, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Şehit Kamil Topal Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı etkinlikler arasında, Çanakkale destanını anlatan şiirler, canlandırmalar yer aldı. Ayrıca, Müzik Öğretmeni Candan Beyaz eşliğinde öğrencilerin seslendirdiği marşlar ve türkülerle, Çanakkale ruhu adeta okulun her köşesine yayıldı.

Şehit Kamil Topal Ortaokulu'nda öğretmen Songül Yüzbaşı ve öğrencilerinin düzenlediği etkinliklerle anlam kazandı. Çanakkale'ye bir selam da sen gönder teması kapsamında yapılan etkinlikler, genç nesillerin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmasında önemli bir rol oynadı.

Öğrenciler, tarihlerindeki bu önemli dönemi anlayarak, gelecek kuşaklara da aktarma sorumluluğunu bir kez daha hissettiler.