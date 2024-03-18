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Elbistanlı küçük voleybolcular, Türkiye yarı finalinde göz doldurdu

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Elbistan Ortaokulu erkek voleybol takımı, 127 takımın yarıştığı Türkiye yarı finallerini ilk 16’ya girerek tamamladı. Elbistan Ortaokulu erkek voleybo...

Elbistanlı küçük voleybolcular, Türkiye yarı finalinde göz doldurdu mask
Elbistanlı küçük voleybolcular, Türkiye yarı finalinde göz doldurdu
Elbistanlı küçük voleybolcular, Türkiye yarı finalinde göz doldurdu
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Elbistan Ortaokulu erkek voleybol takımı, 127 takımın yarıştığı Türkiye yarı finallerini ilk 16’ya girerek tamamladı.

Elbistan Ortaokulu erkek voleybol takımı, Şanlıurfa’da düzenlenen grup müsabakalarında bölge şampiyonu olarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanmıştı. Voleybol turnuvası Türkiye yarı finalleri 127 okulun katılımıyla gerçekleştirildi. Elbistanlı öğrenciler, Türkiye’nin dört bir yanından gelen güçlü takımlara karşı dişe diş bir mücadele sergiledi. Rakiplerine şans tanımayan Elbistanlı sporcular, ilk 16 takım arasına girmeyi başardılar.

Türkiye yarı finallerinde elde edilen bu başarıyla ilgili okul yönetiminin değerlendirmesinde; “Bu zorlu süreçte desteğini esirgemeyen Elbistan Milli Eğitim Müdürümüz Fatih Çetin Bey’e, Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Türkan Bey’e, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü salon Amiri Fatih Aydın Bey’e, Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Enes Özeren Bey’e ve personellerine sonsuz teşekkür ederiz” denildi.

18 Mar 2024 - 14:18 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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