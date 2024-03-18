Hırsızlık ve uyuşturucu başı çekti: 49 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 103 şüpheliden 49’u tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonlar çerçevesinde haklarında arama kararı bulunan 75 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi ile ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 24 şahıs olmak üzere toplam 103 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. 49şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında 170 gram metamfetamin, 167 uyuşturucu hap ve 13 ruhsatsız tabanca ve 5 de tüfek ele geçirildi.

Bunun yanında trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 20 araca yüksek sesle müzik dinlemekten ve 26 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.