Mercan: “Besi OSB’de adımlarımızı daha hızlı atacağız”

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, Elbistan Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ni (Besi OSB) yatırım aşamasına getirmeyi hayat memat meselesi olarak gördüklerini söyledi.

Mercan, tam kapasiteye ulaştığında 5 bin kişilik istihdam oluşturacak yatırımın Elbistan ekonomisinin lokomotifi olacağının altını çizdi.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, depremden önce kurulum aşaması tamamlanan Elbistan Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne (Besi OSB) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mercan, 60 bin büyükbaş hayvanın, etinden tırnağı ve derisinden gübresine kadar her şeyinin değerlendirileceği Elbistan Besi OSB’nin, kent için 500 milyon lira üzerinde bir katma değer anlamına geldiğini hatırlattı.

Göreve gelir gelmez, proje ve yatırım aşamasına gelmesi için bakanlık düzeyinde girişimlerde bulunacaklarını söyleyen AK Parti adayı Murat Mercan, “Deprem sonrası yaşadığımız gecikmeyi telafi edip adımlarımızı hızlandıracağız” dedi.

Mercan, şöyle konuştu:

“İlçemize bağlı Doğan Mahallesi’ndeki 2 bin 800 dönümlük alan üzerinde kurulacak Elbistan Besi OSB’de 20 adet 50 başlık, 70 adet 100 başlık, 70 adet 150 başlık, 88 adet 250 başlık ve 39 adet de 500 başlık olmak üzere yaklaşık 300 işletme yer alacak. 500 başlık et kombina tesisi, biyogaz üretim tesisi, yem üretim fabrikası, deri ve sakatat ön işleme tesisi, et kombinasında oluşan boynuz, tırnak, paça ve kemiklerin bertarafı için rendering tesisi, idari binalar, sosyal ihtiyaçların karşılanması için cami, kafeterya, yemekhane, dinlenme salonu, dezenfeksiyon ünitesi, hayvan muayene ve sevk kontrol merkezi yer alacak. Elbistan TDİOSB'nin işletmelerinde, yem fabrikası, biyogaz tesisi, atıksu arıtma tesisi, idari ve sosyal birimlerde, güvenlik gibi birimlerde yaklaşık 5 bin kişi istidam edilecek. 14 MW gücündeki biyogaz tesisinin yanı sıra işletmelerin çatısı da güneşten elektrik üretimine uygun olarak yapılacak.

Besi OSB, istihdam ve hayvancılık anlamında bölgemize çok büyük değerler katacak. Bu büyük yapıyı el birliği ile bölgemize kazandıracağız. Bugüne kadar verilen emeğin bilincinde olarak biz de elimizi taşın altına koyup Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük Besi OSB’sini şehrimize kazandıracağız. Elbistan Besi OSB’de ilk aşamamız imar planının onaylanması olacak. Daha sonra da arsa tahsislerine başlayıp bu yıl bitmeden yatırımın başlaması için elimizden geleni yapacağız.”