Cansuyu Derneği’nden lokma ikramı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Elbistan Temsilciliği, 18-19 Mart tarihlerinde iftar öncesinde vatandaşlara lokma ikramında bulunacak.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Elbistan Temsilcisi Emrah Arslan, on bir ayın sultanı ramazan dolayısıyla yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ramazan ayının manevi iklimine uygun çalışmalara imza attıklarını belirten Arslan, “Cansuyu Derneği olarak, özellikle deprem sürecinden bugüne kadar sahadayız. Mazlumun, garibin ve gurabanın yaralarına merhem olmanın gayretindeyiz. Yetimlerin, mahzunların yüzleri gülsün, gönülleri şenlensin diye bu ramazanda da boş durmuyoruz. Hayırseverlerin desteği ile elimizden gelen ne varsa ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

Tüm bu yardım faaliyetlerine ek olarak lokma ikramıyla da vatandaşların ağızlarını tatlandırmak istediklerini dile getiren Arslan, “Ramazan ayını hep birlikte idrak ediyoruz. Hemşerilerimize, iftar öncesinde lokma tatlı ikramı yaparak ağızlarını tatlandırıp kardeşliğimizi pekiştirmek istedik. İnşallah 18 Mart Pazartesi (bugün) ve 19 Mart Salı günü iftardan önce İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı’nda lokma ikramımız olacak. Tatlı ikramımız saat 16.00 itibariyle başlayacak. Tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun” ifadelerini kullandı.