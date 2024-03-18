CHP adayı Erkan Gürbüz’den ‘Hayal Kent’ sorununa neşter vurma sözü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, ‘Hayal Kent’ mağduru 140 ailenin yeni yuvalarına kavuşmaları için elinden gelen tüm desteği vereceğini söyledi.

‘Yılan hikayesine dönen bu soruna neşter vurmak boynumuzun borcu’ diyen CHP adayı Erkan Gürbüz, “Hiç birinizin evsiz kalmasına müsaade etmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Kümbet Mahallesi’nde toplam 140 daireden oluşan konutlar, yaklaşık 8 yıl önce kentsel dönüşüm projesine dahil edildi. Bu binalarda yaşayanlar, yeni ve modern evlere kavuşma umuduyla bir müteahhitlik firması ile anlaştı. İlgili firma, anlaşma doğrultusunda bazı blokların yıkımını gerçekleştirdi. Ancak aradan 8 yıl geçmesine rağmen yeni binaların inşaatına başlanmadı. Evleri yıkılıp ortada kalan vatandaşlar ise, bu süre zarfında çalmadık kapı bırakmadı. Çözüm için atılan adımlar yetersiz kalınca mağduriyetler de katmerlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, ‘Hayal Kent’ mağdurlarıyla bir araya geldi. Gürbüz, bir dokunup bin ah işitti.

Konutların yapılacağı alandaki toplantıda mağdurlar adına konuşan Yusuf Durna, çok büyük sıkıntı çektiklerini söyledi.

Yaşamlarının altüst olduğuna değinen Duran, “Bizim sıkıntılarımızla ilgilendiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz burada 7 senedir sıkıntı çekiyoruz. Suriyeliler gibi onun bunun evinde kalıyoruz. Evlerimiz yıkıldı yıkılalı iyi bir hayat yaşamadık. 14 blok 140 daireden oluşan bir sitede yaşıyorduk. Bir müteahhitle anlaşma imzaladık. Sözleşme imzalandı. Binalar çürüğe çıkarıldı. Bizim burası çözümsüzlüğe gitti. Kimse bir çözüm üretmedi. Çok çaba sarf ettik. Belediye başkanı da kendince biraz çalışma yaptı ama başaramadık. Her gelen siyasi bize söz veriyor. Ama neticeye ulaşamadık. Siz de ilgileneceğinizi söylediniz. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz de; süreci yakından takip ettiğini hatırlattı.

Belediye başkanı seçilmesi halinde 140 ailenin mağduriyetini çözmeyi en öncelikli konulardan biri olarak göreceğini vurgulayan Gürbüz, “Vatandaşlarımızın ayağına gitmek bizim asli görevimiz. Her siyasetçi de bunu yapmak zorunda. Konuyu en başından beri biliyorum. Olan vatandaşa oldu. Geçmişe takılmanın anlamı yok. Kiralar oldu 10 bin lira. Emekli maaşı da 10 bin lira kira da 10 bin lira” dedi.

Sorunun çözümü için merkezi idareyle ya da belediye imkanlarıyla çözüm üretilebileceğini dile getiren CHP adayı Erkan Gürbüz, “Buranın problemini çözmek için öncelikle rezerv alanı ilan edilebilir. Devlet gelip yapabilir. TOKİ’ye devredilebilir. Yerinde dönüşüm yasasından burası yararlanabilir. Bu 3 seçenek merkezi idare ile yapmak zorunda kaldığımız şeyler. Seçilirsem önünüze düşüp sayın milletvekilimiz Ali Öztunç’la birlikte sorunu çözmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız.

Merkezi idarenin haricinde de bir çözüm yolumuz var. Bazı şehirlerde de bunun örnekleri var. Belediye evleri adı altında yerleşim alanları inşa edilebiliyor. Belediyelerin kendi iştiraki olan şirketler vardır. Bu şirketler bir kooperatif kurar ve müteahhitliğini de kendisi yapabilir. Göreve geldiğimizde tüm bu seçenekleri masaya yatırıp vatandaşlarımız için en uygunu hangisi ise ona göre yol haritamızı çizeceğiz. Bunu da sizinle birlikte yapacağız.

Burada yılan hikayesine dönen bir durumla karşı karşıyayız. Seçilmemiz halinde hemşerilerimizin evsiz kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Hemşerilerimizin umudunu popülist siyasete alet etmeden kökten çözüm üreteceğiz” şeklinde konuştu.