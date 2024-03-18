Ceran: “Elbistan’ın fetret dönemi Milli Görüş belediyeciliği ile sona erecek”

Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran, kentte ticari yaşamı yenilikçi ve hakkı gözeten anlayışla yeniden planlayacaklarını belirterek, “Elbistan’ın fetret dönemi Milli Görüş belediyeciliği ile sona erecek” dedi.

Ceran, 40 yıllık tecrübesini şehri imar ve inşa etmede kullanacağının altını çizerek, “Depremden sonra her gün çile yaşayan esnafımızın heba olmasına izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Ardında eserler bırakmak ve gelecek nesillerin hayır dualarını almak için Elbistan’ın şehrül eminliğine talip olduğunu bildiren Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran, “Bu aziz şehir, depremden sonra gerekli adımlar atılmadığı için heba ediliyor. Fetret dönemine giren Elbistan’ın, damarları tıkanmış ve nefes alamaz duruma gelmiş. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de ‘İşi ehline veriniz’ diyor. 40 yıllık iş adamı ve inşaatçı bir kardeşiniz olarak belediyedeki tıkalı, çalışmayan damarları biliyorum. İnşallah görev verirseniz 1 Nisan sabahı tıkalı, çalışmayan damarlara neşter vurup belediye ve şehrimizi çalışır üretir duruma getireceğiz. Şehrimizin yarınları için hep mücadele eden tarafta olacağız" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ceran, “Milli Görüş hakkı ve adaleti hakim kılmak, paylaşımda adaleti yönetimde adaleti hakim kılmak, milletimize hakkı üstün tutan bir anlayışla adil bir şekilde hizmet edebilmek için siyaset yapar. Biz de huzur ikliminde kavgaların, çekişmelerin olmadığı kardeşçe yaşayan ve dostça paylaşan bir şehir inşa edeceğiz. 150 bin vatandaşımızı kucaklayıp, temiz siyaset ve eşit hizmet sunacağız.

Rantçılara göz açtırmayacağız. Belediyede boşa akan muslukları kapatacağız. Halkımızın bize verdiği yetkiyi doğru yerinde kullanacağız. Halk ekmeğin üretim kapasitesini artırıp daha çok kişiye ucuz ekmek sunacağız. Pazar yerini yenileyeceğiz yeni modern pazar yerleri açacağız. Temiz, düzenli yaşanabilir bir Elbistan için destek ve dua istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Göreve gelmesi halinde önceliği şehir merkezinin ayağa kaldırılmasına vereceklerini söyleyen Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran, esnafın hak ve hukukuna da riayet eden bir anlayış doğrultusunda yeni projeler hayata geçireceklerine işaret etti.

‘Yüksek kiralar altında beli bükülen esnafımızı konteynere mahkum etmeyeceğiz’ diyen Ceran, “Yapılan hatalardan ders çıkarıp yeni ve modern bir şehir inşa edeceğiz. Aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz. Esnafımızın şuan ne zorluklar ve güçlüklerle ticaretini sürdürmeye çalıştığının bilincindeyiz. Esnafımız geleceğe umutla baksın diye onların en büyük destekçisi olacağız. Elbistan’ımızda ticari yaşamı tarihi dokuyla modern anlayışı birleştirip 100 yıllık projeksiyon doğrultusunda yenileyeceğiz.

İnşallah, Milli Görüş belediyeciliğini Elbistan’la buluşturup her bir ferdinin huzur içinde yaşayacağı bir şehir inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.