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Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı

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Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız atlatırken sarı-kırmızılılar 2 puan farkla liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı mask
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Trendyol Süper Lig'de 30. hafta yapılan maçlarla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, zirve yarışındaki Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda rakibini 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ise son bölümüne 3-2 yenik durumda girdiği maçta deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 ile geçti. 81 puana yükselen Galatasaray, 2 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor: 1-0

MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir: 2-1

Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor: 1-2

Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor: 4-1

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 3-1

Kasımpaşa-Galatasaray: 3-4

Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor: 3-0

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3

# futbol, spor

18 Mar 2024 - 09:24 AA İstanbul- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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