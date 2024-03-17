17 Mar 2024 - 22:44- Çevre G:

Kardelen çiçekleri bu yıl karsız kaldı

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Amasya’da kardelen çiçekleri, bu yıl mart ayının ortalarına gelinmesine rağmen kar görmeden açtı.

Kardelen çiçekleri bu yıl karsız kaldı mask
Kardelen çiçekleri bu yıl karsız kaldı
Kardelen çiçekleri bu yıl karsız kaldı
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Şehrin zirvesindeki kayalık bölgelerde her yıl mart ayında karlar arasında açan kardelenler, bu sene hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle beyaz örtüye hasret kaldı.

Her yıl kardelenlerle birlikte baharın geldiğini anladıklarını belirten Çakallar Mahallesi sakinlerinden Ercan Eftelioğlu, "Kardelenler bu sene boynu büyük kaldı. Çünkü kar yağmadı" dedi.

Şehrin doyumsuz manzarasının kuşbakışı izlendiği Çakallar Mahallesi, Ermiş köyü ve Lokman Dağı’nın bitki çeşitliliği açısından zengin olduğunu anlatan doğa gezgini Altan Eftelioğlu ise, “Bu sene kurak geçiyor. Hiç kar yağmadı. Beyaz örtüyü delerek açan kardelen çiçekleri ise kar görmeden açtılar” diye konuştu.

Koruma altında olan kardelenleri koparmanın cezası ise 387 bin 142 TL.

17 Mar 2024 - 22:44 İHA Amasya- Çevre

Mahreç  İha

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