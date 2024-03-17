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Bakan Bak: "Türkiye’nin dört bir yanında tesisler yapıyoruz"

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Türkiye’nin dört bir yanında spor tesisleri yaptıklarını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde spor devrimi yaşandığını söyledi.

Bakan Bak: "Türkiye’nin dört bir yanında tesisler yapıyoruz" mask
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Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, valilik ziyaretinin ardından Malatya Stadyumu’nda incelemelerde bulundu.

Stadyumdaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Aşkın, ”Bir dizi spor tesislerinin açılışı için Malatya’mızdayız. Aynı zamanda Malatya Stadyumu’nun son durumuna bakıyoruz. Zeminde bakımlar devam ediyor. Depremzede vatandaşlarımızı misafir olması nedeniyle localar ve tribünlerde bazı hasarlar oluşmuş. Tüm stadı yeniden elden geçireceğiz“ dedi.

“Türkiye’nin dört bir yanında tesisler yapıyoruz”

Malatya’ya 4 bin kapasiteli ek yurt projeleri için çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Aşkın, “Spor faaliyetleri açısında Malatya’mızda her ilçesine dokunmuşuz pek çok eser tamamlanmış durumda. Malatya’mızın ayağa kalkması için devlet olarak hep beraber çalışıyoruz. 2018’de açılışını yaptığımız Malatya Stadyumu’nu toparlayacağız. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanımızla da görüşerek Malatyaspor’umuzla ilgili değerlendirmeler de yaptık. İnşallah Malatyaspor’umuzu Süper Lig’e bekliyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında spor tesisleri yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde spor devrimi yaşanıyor ülkemizde. Buradaki en büyük amacımız bağımlıkla, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadele etmek. Burada ailelerimiz tekrar söylüyoruz, çocuklarımızı spor tesislerine getirin. Ülkemizin spordaki bu yükselişi çok çok önemli” diye konuştu.

17 Mar 2024 - 22:40 İHA Malatya- Politika

Mahreç  İha

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