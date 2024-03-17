Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Yıl sonunda 200 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek”

Malatya’da yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nin açılışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, merkezi idare ile yerel yönetimlerin bir arada uyum içerisinde çalışması neticesinde önemli işler başarıldığını belirterek, “Bundan sonra da aynı anlayışla inşallah el ele, gönül gönüle Türkiye yüzyılında gerçek belediyeciliği uygulamaya devam edeceğiz“ dedi.

Deprem bölgesine bu yıl 1 trilyon 28 milyar lira ödenek

Konuşmasında deprem bölgelerinde devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler de paylaşan Yılmaz, “11 ilimizi, 14 milyon nüfusumuzu etkileyen bir deprem yaşadık. Bazı ülkelerden daha büyük bir yüzölçümü ve nüfusu ifade ediyor. Malatya’da ve diğer illerimizde hayatlarını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet, geriye kalanlara sabırlar diliyorum. Bizlere düşen depremin yaralarını sarmak, depremlerden etkilenen illerimizi eskisinden de daha iyi bir noktaya taşımaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ilk andan itibaren bu gayret içerisinde olduk ve buna da devam ediyoruz. Geçen yıl merkez idareden deprem bölgelerine 930 milyar Türk lirası harcama yaptık. Bu yılın bütçesinde ise sadece merkezi idareden 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayırdık. Bu kapsamda neler yapıyoruz; öncelikle kalıcı konutlar inşa ediyoruz. Hak sahiplikleri belirlendi. Şimdi kalıcı konutları bitirip hak sahiplerine teslim ediyoruz. Şu ana kadar 46 bin civarında konutu teslim ettik. Her ay 15-20 bin konut teslim ederek yıl sonunda inşallah 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Malatya’da 17 Şubat’ta 6 bin 181 konutun kurası çekildi, 18 bin konutun yapımı ise devam ediyor. Ayrıca Malatya’da 54 bin haneye 3 milyar liraya yakın kaynağı aktarmış durumdayız. Çok sayıda vatandaşımız da konteynerlerde çeşitli hizmetlerden istifade ediyorlar. İnşallah en kısa sürede kalıcı konutlarına kavuşacaklar“ şeklinde konuştu.

“Deprem bölgelerine ciddi manada yatırım yapıyoruz”

Malatya’nın deprem öncesinden daha güzel bir şehre dönüştürüleceğini kaydeden Yılmaz, “Yakın bir gelecekte cumhurbaşkanımız bir kez daha kura çekimi gerçekleştirecek, Malatya’mızda bin civarında hak sahibi çekilecek kura ile konutlarına kavuşacak. Konutlarla yetinmiyoruz, bir taraftan da altyapıyı ihya ve imar ediyoruz. Deprem bölgesinde altyapıya ciddi manada yatırım yapıyoruz. Bununla da sınırlı değil. Üçüncü bir başlık olarak ekonomik ve sosyal hayatı canlandırıcı her türlü projeye destek veriyoruz. Ekonomik olarak Malatya eskisinden daha iyi bir hale gelecektir. Bir süre sonra deprem öncesinde daha fazla nüfus, daha fazla güçlü ekonomik yapıya deprem bölgeleri kavuşacaktır. Bir taraftan da geleceğe çok fazla dirençli hazırlanmış olacaklar. Türkiye’nin diğer bölgelerinden çok daha güvenli bir şekilde yaşama ve çalışma ortamının olduğu şehirler haline dönüştürüyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.