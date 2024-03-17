Türkoğlu’nda kalıcı konutların temelleri atıldı

İlçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi’nde temel atma törenine çok sayıda depremzede vatandaş katıldı. Burada konuşan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, “6 Şubat depremi sonrası, Türkoğlu’nda hızla toparlanma sürecine geçilmiş ve TOKİ’nin yapım ve teslimat çalışmaları devam etmektedir. Bugün Beyoğlu Mahallemizdeki TOKİ konutları için gerçekleştirilen temel atma töreni, önemli bir adımı temsil etmekte ve mahallemize değer katmaktadır. Mahallemizde inşa edilen TOKİ konutları için emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen tüm herkese teşekkürlerimizi sunarım” dedi.