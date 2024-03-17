Mercan: “5 sene sonra hizmetlerimiz konuşulacak”

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, “1 Nisan’dan sonra; bir elimizle merkezi diğer elimizle de kırsalı dönüştürmenin mücadelesini vereceğiz” dedi.

İnsanların yastığa başını koyduğunda huzurla, güvenle uyuyacağı bir Elbistan için yapılacak çok iş olduğunu vurgulayan Mercan, “İnşallah 5 sene sonra hizmetlerimiz konuşulacak” ifadesini kullandı.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, ‘şehremini’ olmak için çıktıkları yolda Elbistan genelindeki gönülden gönüle muhabbeti sürdürdüklerini söyledi.

31 Mart seçimlerine kalan vakti süreyi çok iyi değerlendirip, kapı kapı, hane hane dolaşacaklarının altını çizen Mercan, esnaf ve halkın güzel dileklerinin motivasyonlarını arttırdığını belirtti.

Depremin ardından Elbistan’ın çok fazla hizmete ihtiyaç duyduğunu anlatan AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, “Hem merkezde hem de kırsalda yapacağımız çok şey var. İnşallah bu işleri çok çalışarak, çok mücadele ederek Allah’ın izniyle tamam edeceğiz. Oluşturacağımız sinerji ile Elbistan’ın 93 mahallesine el uzatacağız. Bir elimizle merkezi diğer elimizle de kırsalı dönüştürmenin mücadelesini vereceğiz. İnşallah da 5 sene sonra sadece hizmetlerimiz konuşulacak” ifadelerini kullandı.

Mercan, “Biz Elbistan’ın sorunlarını çözüme kavuşturmaya odaklandık. Biz bunun derdiyle de dur durak bilmeden dolaşıyoruz. Destek ve dualarını bizden esirgemeyen kardeşlerimizle birlikte 31 Mart’ta destan yazacağız inşallah” cümleleriyle açıklamasını tamamladı.