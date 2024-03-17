Başkan Kul’dan Çanakkale Zaferi mesajı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan İlçe Temsilcisi Ragıp Kul, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ıncı yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Kul, mesajında, “Çanakkale, tarihimizin en karanlık dönemlerinde vatan sevgisiyle dolu yüreklerin, cesaret dolu kalplerin ortaya koyduğu destansı bir direnişin adıdır” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan İlçe Temsilcisi Ragıp Kul, şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olan Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünü gururla ve şükranla kutlarken; bu büyük zaferi ve şanlı tarihimize altın harflerle yazılan nice zaferleri bizlere armağan eden, vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin, Şehitler Günü’nü idrak etmenin onur ve gururunu yaşamaktayız.

Çanakkale Zaferi, sadece bir askeri zafer değil; aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu en güçlü şekilde ortaya koyduğu bir destandır. Farklı kökenden ve düşünceden insanlarımızın bir araya gelerek, vatanları için tek yürek olmaları, düşmana karşı gösterdikleri kararlılık ve cesaret, tarihimizin en parlak ve en destansı sayfalarından birini oluşturmuştur.

Çanakkale, kahraman Mehmetçiğin imanından aldığı güçle bütün dünyaya ‘Çanakkale geçilmez’ diye haykırdığı, tertemiz alnından vurulup toprağa düştüğü yerdir. Yüreği sarsılmaz bir imanla dolu olanların, kalbi vatan aşkıyla çarpanların yedi düvele karşı bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, kazandığı zaferdir Çanakkale.

Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklalimiz ve istikbalimiz için canlarını veren, bir gül bahçesine düşer gibi toprağa giren tüm şehitlerimizi, rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”