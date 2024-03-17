MHP Genel Başkanı Bahçeli, 1295 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 14'üncü Olağan Büyük Kurultayında delegeler ve davetliler, kurultayın yapıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki yerini aldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli de salona geldi.

Salonda, "Bir ülkü bir ömürden uzun her sevdadan büyük", "İlk günkü azim ve kararlılık bitmeyen gurur ve onurla", "Devir artık Türk devridir", "Cumhur bizim Türkiye hepimizin" ile "Geçmişin gururu yarının umudu" yazılı afişler yer aldı.

Salonda kurulan platformdaki dev ekrandan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğrafları ve partinin genel merkez binası yansıtıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de saat 10.10'da Ankara Spor Salonu'na geldi. Partililer Bahçeli'yi ayakta, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganlarıyla karşıladı.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açılış konuşmasının ardından, Divan Başkanlığına delegelerin önerisi üzerine Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya oy birliği ile seçildi. Divan başkanlığının oluşmasının ardından kurultay çalışmalarına başladı.

Genel başkan ve parti organlarının seçileceği MHP kurultayında, 1300'ün üzerinde delege oy kullanacak.

Kurultaya, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi ile bazı siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri katıldı.

"Bölücü terör sorunu, yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yaptığı konuşmada, "Balya balya para sayan CHP yönetimi, 'DEM'lenip PKK ile kent ittifakı maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir." ifadesini kullandı.

"Her türlü ayrımcılık, bölücülük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ayaklarımızın yedi kat altındadır." diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur, buna mukabil çok tehlikeli bölücülük ve terör sorunu vardır." dedi.

Bahçeli, "Bölücü terör sorunu, yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir." şeklinde konuştu.

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın, yanındayız"

Devlet Bahçeli, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın, yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, 1295 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi

Kurultayda, partinin kayıtlı üst kurul delegeleri, kurulan 15 sandıkta genel başkanlık seçimi için oy kullandı.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından Divan Başkanı Mevlüt Karakaya, oylamaya 1295 delegenin katıldığını belirterek, Bahçeli'nin tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Kurultay'da tek aday gösterilen Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, 11. kez genel başkan seçilmiş oldu.

Kurultay, diğer parti organlarının seçimiyle devam edecek. Delegeler, 75 asil 25 yedekten oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile 9 asil 5 yedekten oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) belirleyecek.