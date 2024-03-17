4 yıldır yemek yiyemeyen 15 yaşındaki kız sağlığına kavuştu

Yaklaşık 4 yıldır mide ağrısına bağlı yemek yeme zorluğu yaşayan 15 yaşındaki Ceyda Süleymanoğlu, başta İstanbul, Ankara, Bursa ve yurt dışındaki hastaneler dahil olmak üzere birçok hastaneye gitmesine rağmen hastalığına teşhis konulamadı. Bu süreç içerisinde ileri derecede kilo kaybı yaşayan ve 52 kilodan 32 kiloya düşen 15 yaşındaki Ceyda, Medical Point Gaziantep Hastanesine başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül ve Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Hikmet İyem ile tanıştı. Yapılan tetkikler ve muayeneler sonucu nadir bilinen çölyak arter bası sendromu hastalığına yakalandığını öğrendi. Acil olarak ameliyata alınan Ceyda, doktorların gerçekleştirdiği tedavi ve 4 saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

“Hastalığınızın peşinden gidin”

Hastalık sürecinde büyük zorluklar yaşadığını söyleyen Ceyda Süleymanoğlu, herkesin hastalığının peşinden gitmesini ve pes etmemesi gerektiğini ifade etti. Ceyda Süleymanoğlu, “Çölyak damarı hastasıyım. Bu hastalığı 4 yıldır yaşıyorum. Yediğim her öğün sonrasında şiddetli karın ağrısı yaşıyordum. Bu nedenle yurt içi ve yurt dışındaki doktorlarla görüştük. Doktorların hepsi bağırsaklarıma yöneldi. Bana antibiyotikler ve mide koruyucu ilaçlar yazdılar ama hiçbir teşhis konulmadı. Medical Point Gaziantep Hastanesine geldiğimde hocalarım bu durumu tespit ederek ameliyatımı yaptılar. Ameliyat sonrasında hiç yaşamadığım bir duyguyu yaşadım. Karnım ilk defa ağrımadı. Artık 3 öğün yemek yiyebiliyorum. Şu an çok mutluyum. Hastalığım süresince 52 kilodan 32 kiloya kadar düştüm. Eğer bir hastalığınız varsa peşinden gidin illaki sonucunu alırsınız” dedi.

“2 tane önemli ve nadir görülen hastalık tespit ettik”

Hastaneye başvuran 15 yaşındaki Ceyda Süleymanoğlu’nda 2 tane önemli ve nadir görülen hastalık tespit ettiklerini belirten Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Hikmet İyem, hastalığın teşhis edilme aşamasını anlattı. Prof. Dr. İyem, “Hastamız 15 yaşında bir çocuk ve yemek yemekte güçlük çekme ve yemek sonrasında karın ağrısı ve bulantı şikayetleriyle başvurdu. Hastamızda 4 yıldır bulantı ve ileri derecede karın ağrısı oluyormuş. Bu nedenle İstanbul, Ankara, Bursa gibi birçok illere bu şikayet nedeniyle başvurmuş, birçok tetkik yapılmış ancak hastamıza kesin bir tanı konulamamış ve bu süreç içerisinde 20 kilo kayıp yaşayan hastamız buraya geldiğinde bu kadar sağlıklı değildi. 15 yaşında hasta olduğunu ve hastamızın 30 kilograma kadar indiğini öğrendim. Elimdeki tetkikleri incelediğimde kafamda bu hastalığa sebep olabilecek birkaç tanı gelmişti. Renkli filmini çektik ve bağırsakla ilgili bir sorun olduğunu da gördüğümüzde Genel Cerrahi hocamız Doç. Dr. Mesut Gül birlikte hastamızda 2 tane önemli ve nadir görülen hastalık tespit ettik. Bunlardan bir tanesi çölyak arter bası sendromuydu. Özellikle mide, bağırsak ve karaciğeri besleyen çölyak arterin bir kas tarafından baskıya uğradığını gördük. Dolayısıyla hasta yemek yediğinde mideye yeterince kan gitmediğinden hastanın hemen karın ağrısı ve bulantısı oluyordu ve yemek yiyemiyordu. 2. tanımız ise ince bağırsağın aorttan çıkan bir damarla aort arasında sıkıştığını gördük. Bu da yemeklerin o sıkışık olan yerden geçemediği için karın ağrısına neden olmaktaydı. Bir program yaptık ve hastamızı 4 saatlik bir ameliyata alarak çölyak artere titiz bir çalışma gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

“Bizim kontrolümüzde daha da kilo alacağını düşünüyoruz”

Hastanede yapılan başarılı ameliyat sonrasında karın ağrısının, bulantısının kesildiğini ve sağlıklı bir şekilde kilo almaya başladığını aktaran Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül, “İlk olarak hastanın tanısı konuldu. Daha sonra ameliyat esnasında superior mezenterik arter sendromu dediğimiz yere 12 parmak bağırsağının genellikle son kısmının sıkışmasıyla birlikte yenilen yemeklerin aşağıya iletilememesi bulantı ve kusmaya sebep olan kısımların müdahale ettik. Darlık kısmı bypass ederek ince bağırsaklar ve mide arasında yeni bir yol oluşturduk. Sonrasında 3-4 gün dikişlerin iyileşmesini bekledik. Şu anda da rahatladı artık. Ceyda yemeğini yiyor. Çok az bile olsa kilo almaya başladı. Ceyda hastaneye geldiğinde çok kötü bir durumdaydı. Prof. Dr. Hikmet hocamız ameliyat öncesi hastaneye yatışını yaptı. Ceyda’yı ameliyata hazır hale getirdi. Ceyda şimdi iyi durumu daha da iyiye gidiyor. Ameliyata 32 kilogram olarak girmişti. Ameliyat sonrası 33,5 kilograma geldi. Bizim kontrolümüzde daha da kilo alacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

"Kızım 4 yıl sonra ilk kez yemek yemeye başladı”

Kızı sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Abdullah Süleymanoğlu, doktorlara teşekkür ederek, “Kızımız 4 yıldır şiddetli karın ağrısı ve bulantı yaşıyordu. Değişik illerde hastanelerde 4 yıldır teşhis konulamadı. Doktorlar sindirim sistemini araştırıyordu ama Medical Point Gaziantep Hastanesinde problemin damarda olduğunu tespit ettik. Ameliyattan önce sürekli hastanelerde damar yolu ile ve mamalarla beslenirken 4 yıl sonra sağlığına kavuşarak ilk kez yemek yemeye başladı. Doktorlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.