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Gölbaşı'nda tartıştığı kadını silahla vuran şahıs tutuklandı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tartıştığı kadını silahla omuzundan vuran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gölbaşı'nda tartıştığı kadını silahla vuran şahıs tutuklandı mask
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde önceki gün Gülay B.(54), ile T.B., isimli şahıs arasında tartışma çıkmış ve T.B., tabancayla Gülay B’ye ateş ederek omuzundan vurmuştu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gülay B., Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Meydana gelen olay sonrası kaçarak kayıplara karışan T.B’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda şahıs Gaziantep’in Yavuzeli İlçesinde saklandığı adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Silahıyla birlikte yakalanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

17 Mar 2024 - 13:14 İHA Adiyaman- Güncel

Mahreç  İha

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