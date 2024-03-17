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Jandarma, 10 suçluyu adalete teslim etti

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Elbistan'da, jandarmanın son 1 haftada icra ettiği operasyonlarda, cinsel taciz, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan arana...

Jandarma, 10 suçluyu adalete teslim etti mask
Jandarma, 10 suçluyu adalete teslim etti
Jandarma, 10 suçluyu adalete teslim etti
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Elbistan'da, jandarmanın son 1 haftada icra ettiği operasyonlarda, cinsel taciz, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan aranan 10 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. 

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığın'ın son 1 haftaya ait operasyonel ve aranan şahıslara yönelik başarılı çalışmalarında 10 şahıs yakalandı. 

Jandarmanın çalışmaları kapsamında "parada sahtecilik" suçundan 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.Z. adlı hükümlü, "hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A. adlı hükümlüler yakalandı. 

Uyuşturucuyla ilgili faaliyetlerini sürdüren Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Y. adlı hükümlü ile 3 şahsı adli mercilere teslim etti. 

"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.C.B., "kasten öldürme" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ö., "hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.İ., "başkasına ait banka kartını kullanmak suretiyle kendisine yarar sağlama" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.E. isimli şahıslar yakalanarak adli mercilere tutuklanıp cezaevine sevk edildi. 

Operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 1 de ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın suç ve suçlularla mücadele ile vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı. 

17 Mar 2024 - 10:50 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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