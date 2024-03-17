Jandarma, 10 suçluyu adalete teslim etti

Elbistan'da, jandarmanın son 1 haftada icra ettiği operasyonlarda, cinsel taciz, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan aranan 10 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığın'ın son 1 haftaya ait operasyonel ve aranan şahıslara yönelik başarılı çalışmalarında 10 şahıs yakalandı.

Jandarmanın çalışmaları kapsamında "parada sahtecilik" suçundan 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.Z. adlı hükümlü, "hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A. adlı hükümlüler yakalandı.

Uyuşturucuyla ilgili faaliyetlerini sürdüren Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Y. adlı hükümlü ile 3 şahsı adli mercilere teslim etti.

"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.C.B., "kasten öldürme" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ö., "hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.İ., "başkasına ait banka kartını kullanmak suretiyle kendisine yarar sağlama" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.E. isimli şahıslar yakalanarak adli mercilere tutuklanıp cezaevine sevk edildi.

Operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 1 de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın suç ve suçlularla mücadele ile vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.