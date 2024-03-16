5 ilde telefon dolandırıcılarına ‘Jetlag’ operasyonu: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’da telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp “Hakkınızda terör örgütü soruşturması var” diyerek paralarını alan, dolandıran şebekeye Diyarbakır merkezli 5 ilde operasyon düzenledi.

Çağrı merkezi gibi sistem kurdular

Polis, dolandırıcı şebekesinin mağdurları arayarak, “operasyon yapılacak”, “paralarınızın seri nosu alınacak”, “hesabınızı FETÖ ele geçirdi”, “adınıza hesaplar açıldı”, “örgüt, adınıza kimlik çıkarttı” türünden yöntemlerle ikna ettiğini belirledi. Şebekenin sürekli hat değiştirdiğini öğrenen polis, şüphelileri 2 aylık teknik takip ederek ‘jetlag’ adı verilen operasyon düzenledi. Aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi.

Operasyonda Diyarbakır’da 6, İstanbul’da 4, Mersin’de 3, Şanlıurfa’da 3, Ankara’da 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi.

Jetlag kurye

Öte yandan, polis, mağdurları kandırarak para vermeye ikna eden şüphelilerin parayı ‘eldenci’ diye tabir edilen kuryeye aldırdığını, Şanlıurfa’dan Ankara’ya, sonra İstanbul’a uçakla giderek mağdurdan parayı aldığını tespit etti. Aktarma yaparak şüphe çekmemeye çalışması ise polisin dikkatinden kaçmadı.