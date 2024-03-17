CHP Meclis Üyesi adayı Taşdemir’den Çanakkale Zaferi mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Meclis Üyesi adayı Av. Ramazan Taşdemir, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

109 yıl önce Çanakkale’de bir destan yazıldığını vurgulayan Taşdemir, Mehmetçik'in, tüm dünyaya ispatladığı inancın, cesaretin, azmin ve manevi mirasın aynı ruhla canlı tutulduğunu söyledi.

Taşdemir, mesajında, “Çanakkale, yedi düvelin karşısında büyük Türk milletinin topyekûn ayağa kalktığı bir dirilişin simgesidir” dedi.

CHP Elbistan Belediyesi Meclis Üyesi adayı Av. Ramazan Taşdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Türk milleti birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelmiş, hiçbir zaman esaret altına girmemiş ve her zaman tarihe yön veren parlak zaferlere imza atmıştır. Çanakkale Zaferi de, Kurtuluş Savaşımıza meşale olmasının yanı sıra; Mehmetçiğin imkânsızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu bir destanın adıdır. 18 Mart 1915’te ‘Çanakkale geçilmez’ diye tarihe altın harflerle kazınan bu destanın her bir dizesi, istiklalini ve istikbalini korumak isteyen ecdadımızın nasıl bir ruhla kenetlendiğinin tüm dünyaya en iyi şekilde anlatmıştır.”

Çanakkale’de Türk milletinin yazgısının değiştiğini vurgulayan Taşdemir, “Kurtuluş mücadelemizin temellerinin atıldığı, tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanının canla, kanla, imanla yazıldığı Çanakkale, milletimizin yazgısını da değiştirmiştir. Çanakkale destanı, yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önsözü olmuştur. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları, aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. 18 Mart Şehitler Günü ve bugüne adını veren Çanakkale Zaferinin 109. yıl dönümünde başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.