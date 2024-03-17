CHP adayı Erkan Gürbüz: “Elbistan, 14 gün sonra tarih yazacak”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, Elbistan’ın hakkını Elbistan’a teslim edeceklerini belirterek, “14 gün sonra da tarih yazarak bunun adımını atacağız” dedi.

Erkan Gürbüz, seçimlere 2 hafta kala ayak basmadık yer, sıkılmadık el bırakmamak için mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, ‘Hiç kimseyi arkada bırakmayacağız’ sözüyle Elbistan’ın her bir köşesine eşit hizmet götüreceğini vurguluyor.

Bahane değil eser ve hizmet belediyeciliği vurgusu yapan Gürbüz, halkın kendilerini bağrına bastığını belirterek, “Elbistan’ın umudu, değişimin öncüsü CHP, adım adım zafere ilerliyor” diye konuştu.

Elbistan’ın kaynağını Elbistan’a harcama sözü veren CHP adayı Gürbüz, 14 gün sonra Elbistan’da tarih yazıp refah, kalkınma ve dayanışma” sacayakları üzerine kurulu halkçı belediyecilik anlayışı ile buluşturacaklarının altını çizdi.

127 bin Elbistanlının müreffeh, mesut ve mutlu bir yaşama kavuşması için birlikte kalkınma modelini hayata geçireceklerine değinen CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, “Bunu da sırf sayfaları doldurmak için değil üreten, kalkınan bir Elbistan için hazırladığımız projelerle yapacağız” ifadesini kullandı.