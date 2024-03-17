Türkiye’nin konuştuğu olayda tutuklanan kadın Elbistanlı çıktı

Yazar Eylem Tok’un oğlunun karıştığı kazada Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklanan Ayşe Ceren S.’nin Elbistanlı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Kemerburgaz yolunda Murat Acı'nın öldüğü kazadan sonra ABD'ye kaçan ehliyetsiz sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok'u havalimanına götüren ve suça ortak olduğu için tutuklanan Ayşe Ceren S.’nin Elbistanlı olduğu öğrenildi.

Şirket çalışanı Ayşe Ceren S.’nin elde edilen kamera görüntüleri dava dosyasına girdi. Dosyaya konulan görüntülerde Saltoğlu’nun kaza sonrası yurt dışına kaçan Eylem Tok ile oğlunu havalimanına götürürken ve havalimanındaki görüntüler yer aldı. Şüphelilerin HTS kayıtlarının incelemeye alınacağı soruşturmada S. tutuklanırken, baba Bülent Cihantimur hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Ayşe Ceren S.'nin tutuklanma gerekçesi ise “suçluyu kayırma” ve “delileri gizleme” oldu.