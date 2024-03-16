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TCG Anadolu, 18 Mart törenleri için Çanakkale Boğazı’nda

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek olan geçit töreni kapsamında ‘TCG Anadolu’, Çanakkale Boğazı’nda düzenlenen provalara katıldı.

TCG Anadolu, 18 Mart törenleri için Çanakkale Boğazı’nda
TCG Anadolu, 18 Mart törenleri için Çanakkale Boğazı’nda
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümünü nedeniyle kent merkezi ve Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesinde törenler düzenlenecek. Şehitler Abidesinde düzenlenecek program kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait unsurların 18 Mart günü Şehitler Abidesi önünde geçekleştireceği geçit töreninin provası yapıldı. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, bugün Çanakkale Boğazı’nda düzenlenen geçit provasına katıldı. Abidedeki törende ayrıca SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

16 Mar 2024 - 19:07 İHA Çanakkale- Yaşam

Mahreç  İha

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