TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: “Kaan’ın ilk uçuşu önemliydi”

Rize’de düzenlenen Türkiye Havacılık Vizyonu programı için TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şehre geldi. İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlenen programa katılan Kotil, Türkiye’nin Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili bilgi verdi. Kotil, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 2010’da başlayan bir proje bu Ve Allah nasip etti. Şubat ayının 21’inde uçtu. Bu önemliydi. Özellikle Amerikan medyası işi çok iyi irdeledi, F22 ile karşılaştıran tablolar ortaya koydu. Bu 5. nesil bir savaş uçağı. Ruslar da var. Çin’de var. Birde Amerikalılar da F22 ve F35 var. Amerikalılar iki uçak yaptılar. F-22 daha çok havada hava hedefleri vurmak için, F35’de daha çok havadan kara hedeflerini vurmak için. Rusya ve Çin’de tek uçakla buna cevap verdi. Türkiye’de Kaan’la cevap veriyor. Bizim uçağımız biraz F-22’ye doğru kaymış durumda. Kaan’ın ilk uçuşu önemliydi. Çünkü kocaman 20 ton Allah nasip etti ve havada kaldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi ifade etti; 20 uçak 2028 itibari ile hava kuvvetlerine teslimatı planlanıyor. Biz o planın arkasını dolduracağız. Gerçekten devrim bu. Çünkü koca bir uçak iki tane F-16 motoru var. Üzerindeki bütün sistemler fiber optik ve aklınıza ne geliyorsa. Türklerin yaptığı tümüyle dijital en komplike cihaz. Allah nasip etti planlandığı gibi çalıştı, demek ki bu oluyormuş” şeklinde konuştu.