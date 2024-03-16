Rize’de düzenlenen Türkiye Havacılık Vizyonu programı için TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şehre geldi. İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlenen programa katılan Kotil, Türkiye’nin Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili bilgi verdi. Kotil, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 2010’da başlayan bir proje bu Ve Allah nasip etti. Şubat ayının 21’inde uçtu. Bu önemliydi. Özellikle Amerikan medyası işi çok iyi irdeledi, F22 ile karşılaştıran tablolar ortaya koydu. Bu 5. nesil bir savaş uçağı. Ruslar da var. Çin’de var. Birde Amerikalılar da F22 ve F35 var. Amerikalılar iki uçak yaptılar. F-22 daha çok havada hava hedefleri vurmak için, F35’de daha çok havadan kara hedeflerini vurmak için. Rusya ve Çin’de tek uçakla buna cevap verdi. Türkiye’de Kaan’la cevap veriyor. Bizim uçağımız biraz F-22’ye doğru kaymış durumda. Kaan’ın ilk uçuşu önemliydi. Çünkü kocaman 20 ton Allah nasip etti ve havada kaldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi ifade etti; 20 uçak 2028 itibari ile hava kuvvetlerine teslimatı planlanıyor. Biz o planın arkasını dolduracağız. Gerçekten devrim bu. Çünkü koca bir uçak iki tane F-16 motoru var. Üzerindeki bütün sistemler fiber optik ve aklınıza ne geliyorsa. Türklerin yaptığı tümüyle dijital en komplike cihaz. Allah nasip etti planlandığı gibi çalıştı, demek ki bu oluyormuş” şeklinde konuştu.
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: “Kaan’ın ilk uçuşu önemliydi”
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, “Kaan’ın ilk uçuşu önemliydi” dedi.
KAYIP KEDİMİ ARIYORUM
9 Mart saat 22.47 sıralarında müsiad konteyner kentte 1 yaşındaki cins kedim kayboldu görenler Allah rızası için bilgi versin nolurAÇELYA BALIKCI
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN ELEMAN ARANIYORÇay ve temizlik yemek işlerine bakacak bayan eleman aranıyor.Müracaat şahsen yapılacaktır. GÜMÜŞLER TRAKT...
KİRALIK İŞYER
Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...
KAYIP İLANI
Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...
KAYIP İLANI
Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.0542 214 33 42
DUYURU
Murat caddesi üzerinde bir kol saati bulunmuştur arayanların Corcular Markete uğramaları rica olunur.
GÖZLÜĞÜMÜ KAYBETTİM
Ray-Ban marka güneş gözlüğümü kaybettim. Bulanların insaniyet namına 0 553 161 04 34 numaralı telefona ulaşmaları rica olunur.
ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel BayiiTel. 0 538 0970439