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MSB, Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyeti görüntülerini paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyetlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB, Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyeti görüntülerini paylaştı mask
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarımız, Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyetlerine her türlü hava ve deniz koşulunda aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

# Türkiye

16 Mar 2024 - 18:45 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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