Google Maps, Ceyhan Nehri’ni kaybetti!

Dünyanın en büyük arama motoru Google, maps (harita) uygulamasında Elbistan’dan doğan ve ‘cennet ırmağı’ olarak nitelenen Ceyhan Nehri’nin adını yanlış yazdı. Nehri çay olarak tanımlayan Google Maps, ismini de Söğütlü şeklinde kaydetti.

Web arama motoru Google, Türkiye’nin 2023 Yılı Arama Trendleri’nde Elbistan ikinci sırayı almıştı. Sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde de internet kullanıcılarının dikkatini çekmişti. Milyonlarca kişinin merak edip arama motorunda bulmaya çalıştığı Elbistan’la ilgili büyük bir yanlışlığa imza atıldığı ortaya çıktı.

Google Maps, Elbistan’ın en önemli doğal varlığı olan Ceyhan Nehri’ni, ‘Söğütlü Çayı’ olarak nitelendirdi. Ceyhan Nehri’nin yeryüzü ile buluştuğu Pınarbaşı’ndan gerçek Söğütlü Çayı ile birleşim noktasına olan kısmını ‘Söğütlü Çayı’ şeklinde adlandıran Google Maps, bu hatayı nehrin ilerleyen bölümleri için de sürdürdü. Söğütlü Çayı olarak yoluna devam eden akarsu, Hurman Çayı ile birleştiği yerden itibaren bu adı aldı. Ceyhan Nehri ibaresi ise Ekinözü Kandil Barajı kısmında ancak görülebiliyor.

Google Maps’in, bu yanlışlığı vatandaşların da tepkisine neden oldu. Bu yanlışlığın biran önce düzeltilmesini isteyen vatandaşlar, “Ceyhan Nehri, yeryüzüne ulaştıktan sonra nehre dönüşen nadir akarsulardan biridir. Bazı kaynaklarda ‘cennet ırmağı’ olarak geçer. Google Maps, resmen Ceyhan’ı silmiş yerine ise Söğütlü Çayı’nı getirmiş. Google Maps’e göre Elbistan’da 2 tane Söğütlü Çayı var.

Döküldüğü Akdeniz’e kadar geçtiği her toprağa ve şehre can katan Ceyhan Nehri’nin Elbistan’dan doğduğunun bilinmesi gerekiyor. Bu bir hataysa da düzeltilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandılar.