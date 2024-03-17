Savrun fayının 7,2’lik deprem üretme periyodu 2 bin yılda bir

Bilim Akademisi Üyesi-Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, MTA’nın diri fay haritasına göre Savrun fayının 7,2 büyüklüğünde deprem üretme periyodunun 2 bin yılda bir olarak hesaplandığını belirtti.

Prof. Dr. Tüysüz, 6 Şubat 2023’teki asrın felaketinin ardından gözlerin çevrildiği ve vatandaşların endişe ile ‘büyük deprem olacak’ endişesine kapıldığı Savrun fayının, özelliklerini belirten Maden Tetkik Arama Enstitüsü’ne (MTA) ait diri fay haritasındaki verileri yorumladı.

Buna göre, Savrun fayının uzunluğu 60 kilometre ve sol-yanal atımlı bir fay türünde. Fayın üretebileceği maksimum deprem ise 7,2 olarak belirlenmiş. Savrun fayı, bölgedeki kayma hızı en fazla olan fay. Savrun fayı, yılda 2 milimetre kayma hızına sahip. Savrun fayı, maksimum deprem büyüklüğü açısından da Adana-Karataş fayı ile benzerlik gösteriyor.

Verileri değerlendiren Bilim Akademisi Üyesi-Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, fayların, deprem tekrarlanma periyotları dolmadan deprem üretmeyeceğini belirtti.

Tüysüz, genel olarak fayın hızı ne kadar fazla ise tekrarlanma periyodunun da o kadar kısa olduğuna dikkat çekti.

Deprem büyüklüğü ile fayın atımının doğru orantılı olduğuna işaret eden Prof. Dr. Tüysüz, “Senede 1 mm hızla hareket eden bir fay 1000 senede 1 m atım oluşturacak stres biriktirir. Bu fayın 7,4 lük deprem üretmesi için son depremden sonra 5 bin sene geçmesi gerekir. Fay senede 10 mm hızlı olsaydı 500 sene sonra bu depremi oluştururdu” dedi.