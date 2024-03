Saadet Partisi adayı Şaban Özgişi: “Bize verilecek mühür bir emanettir”

Saadet Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Şaban Özgişi, halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğu bilinciyle çalışacağını belirterek, “Bize verilecek her mühür bir emanettir” dedi.

Belediyeciliğin yalnızca inşaat yapmak, asfalt dökmek ve kaldırım taşlarını değiştirmek olmadığının altını çizen Özgişi, seçilmesi halinde nasıl bir yönetim anlayışı sergileyeceğini madde madde anlattı.

Milli Görüş hareketinin siyaset sahnesine çıkışının temelinde hak mücadelesinin yattığını söyleyen Saadet Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Şaban Özgişi, Bu seçimde, halkımıza sunacağımız yerel yönetim modelimiz, yerel gücün insanlığa nasıl katkı sağlayabileceğini gösterecektir. Parti olarak, bu seçimlerde halkımıza en iyi hizmeti sunma taahhüdümüzü yineliyor, insanımızın hak ettiği şehirler, insanca yaşamın tesis edileceği başka bir Türkiye'nin mümkün olduğuna inanıyoruz.

Bizim Milli Görüş hareketi olarak siyaset sahnesine çıkışımızın temelinde hak mücadelesi yatmaktadır. Biz insanımızın haklarından mahrum bırakıldığını düşünüyor, insanımıza hakkını teslim etmek için siyaset yapıyoruz. Bize göre çalışan her insan rahat bir şekilde geçinmeye layıktır. Daha iyi bir yaşam senin hakkın diyerek sesleniyoruz. Kimsenin yolsuzluğa, ranta, israfa meyletmeye hakkı yok, insanımızın daha iyi bir yaşam sürmeye hakkı var diyoruz. Her belediyeyi, insanımıza daha iyi bir yaşam sunacak güçlü kurumlar haline getirmeyi hedefliyoruz. Tüm imkân ve kaynakları insanımızın bireysel faydasını gözeterek seferber edeceğimizin sözünü veriyoruz.

Milli Görüş belediyeciliği özünde menfaati değil hizmeti tepeden bakmayı değil eşitliği, çifte standardı değil âdil paylaşımı, hor görmeyi değil hoş görmeyi, desiseyi değil ahlaklı olmayı esas almaktadır. Milli Görüş belediyeciliği kadim medeniyetimizin şehremini ve şehremaneti anlayışını bütünüyle benimsemiş bir misyona sahiptir. Her zaman ve her dönemde milletimizin her türlü sıkıntısına karşı kendi düşünce ve değer ölçülerimiz etrafında millî çözümler üretmeyi gaye edinmiştir. Milli Görüş belediyeciliğinin temelinde ve hareket noktasında sevgi, şefkat, barış kardeşlik ve herkesin saadetini istemek vardır” dedi.

Hizmeti ibadet aşkıyla yapacaklarını ve reklam yerine mütevazi bir anlayışla değişimi hayata geçireceklerini vurgulayan Özgişi, şöyle devam etti:

“Temel şiarımız, şehrin her bir ferdinin derdiyle dertlenmek, hizmeti ibadet aşkıyla yapmaktır. Halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğu bilinciyle çalışmaktır. Milli Görüş’ün belediye başkanı olarak taşıyacağımız mühür bize verilmiş bir emanettir. Emanetin sahibi Allah Tealâ’dır. O’nun kullarına hizmet edecek, emanetine hıyanet etmeyecek ve o emaneti şahsi menfaatlerle zedelemeyecek, hesap gününe inanan belediye başkanlarına halkımızdan destek istiyoruz.

Halkımızın omuz hizasında onlarla beraber şehrimizi yöneteceğiz. Ve belediyenin asıl sahipleri olan halkımızla aynı hizada duracağız. Onlarla yönetimi paylaşarak Elbistan’ımızı beraber büyütüp geliştirecek, yaşanabilir bir mekan haline getireceğiz. Bunun için sosyal medya, billboard ve rant belediyeciliği yerine halka hizmeti esas alan mütevazi bir anlayışıyla değişimi hayata geçireceğiz. Hizmetleri, sadece zamanında ve eksiksiz sunmakla kalmayacak, her ihtiyaca özel ve mükemmel bir düzende hayata geçirmeye çalışacağız.

İşi ehline vereceğiz. Liyakat en temel ilkemiz olacaktır. Torpil yüzünden iş bulamadım söylemi bizim dönemimizde tarih olacaktır. İşe alımlarda yetkinlik ve liyakat dışında hiçbir kriteri dikkate almayacağız.”

‘Bizim anlayışımızda; belediye malı, yetim hakkı kadar kutsaldır’ diyen ve yolsuzlukla savurganlığa sıfır tolerans tanıyacaklarını ifade eden Saadet Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Şaban Özgişi, “Kaynakları, vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için akıllıca etkin bir şekilde kullanacağız. İhalelerde yolsuzluğa ve kayırmacılığa son vereceğiz. Lüks ve şatafat için yapılan her türlü harcamanın önüne geçecek, belediyenin imkanlarını tümüyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bize emanet edilen her kaynak ve mülk, en büyük sorumluluğumuzdur. Belediye malı olan her bir kağıdı, her bir kalemi milletimizin emeği ve alın teri olarak koruyacak ve kullanacağız.

Hizmette partizanlık ve ayrımcılığa asla yer vermeyeceğiz. Bu topraklarda yaşayan her birey bizim için eşit değerdedir. Farklı diller, dinler, ırklar ve mezhepler arasında hiçbir ayrım yapmadan, barış ve kardeşlik içinde birlikte yaşayacağız.

Kapalı kapılar ardında, vatandaştan uzak bir yönetim anlayışına bizde yer yoktur. Gönlümüzün ve belediyemizin kapıları, tüm halkımıza daima açık olacaktır. Vatandaşlarımızın her sorunu, bizim için birinci öncelik taşıyacak ve bütün meseleleri birlikte çözeceğiz.

Kültürel mirasımızı yaşatacağız. Bu toprakların zengin kültürel ve tarihi mirasını sadece korunmakla kalmayacak, gelecek nesillere aktarılması için çalışacağız. Şehrimizin her köşesindeki kültürel değerleri, gelecek nesillere aktarmak için özenle koruyacağız. Korumakla kalmayacak, tanıtacağız ve geliştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Hizmet anlayışını 3 kelimeyle özetleyen Özgişi, açıklamasını da; “Hızlı, doğru ve estetik; işte bu bizim hizmet anlayışımız olacak. Ulaşımdan altyapıya, kaldırım yenilemeden temizliğe kadar her alanda, şehrimizin özüne uygun, estetik ve etkili çözümler sunacağız. Halkımıza sunduğumuz tüm hizmetlerde mükemmeli arayacağız.

Yaptığımız her iş, halkımızın gözleri önünde açık ve şeffaf olacak. Şehrin yönetiminde şehrin vatandaşlarını aktif birer katılımcı yapacağız. Vatandaşlarımızın her derdi bizim derdimiz olacak. Bu bizim işimiz değil; demeden, her sorunu dinleyecek ve çözüm üretmek için var gücümüzle çalışacağız.

İmar uygulamalarında, haksız rant elde etme yoluna asla izin vermeyeceğiz. Şehrimizin planlanmasında ortaya çıkan rantı, toplumsal refahın refahın artırılması için kullanacağız.

İnsanımıza, toplumumuza ve şehrimize karşı her zaman merhametli ve adil olacağız. Kendimiz için istemediğimizi başkası içinde istemeyeceğiz. Sosyal adaleti sağlayacak bir anlayışla hareket edeceğiz. Biz toplumun her kesimine hizmet etmeyi, sosyal adaleti sağlamayı ve her vatandaşın onurlu bir yaşam sürdürmesini garanti altına almayı öncellikli görevimiz olarak görüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda eşitlikçi ve kapsayıcı sosyal politika anlayışını hayata geçirmek için kararlı adımlar atacağız. Bu sadece bir vaat değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur” cümleleri ile tamamladı.