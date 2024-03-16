Deprem konutlarında yeni kura takvimi netleşiyor

Elbistan’da, deprem konutlarında yeni kuraların, takvimde herhangi bir aksama yaşanmaması durumunda mart ayı sonunda çekilmesi bekleniyor.

6 Şubat’ta 1538 hak sahibinin belirlendiği ve şubat ayının son haftasında da ilk anahtarların teslim edilmeye başlandığı projede, yaklaşık 1000 konutun daha sahibine kavuşması planlanıyor.

Elbistan’da, asrın felaketi sonrasında doğu ve kuzey proje alanı olarak 2 farklı bölgede yapımına başlanan deprem konutlarında ilk anahtar teslimi 21 Şubat’ta yapıldı. Karaelbistan Mahallesi’ndeki kuzey proje alanındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle Elbistan’daki yaklaşık 11 bin afetzededen 1538’i kurayla yeni konutlarını almaya hak kazanmıştı. 2 haftadan fazla bir süredir, anahtarlarına kavuşma heyecanını yaşayan depremzedelerin bekleyişi son bulmuştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri, ilk etapta 318 hak sahibinin yeni evlerinin teslimatı için hazırlıklarını tamamladı. Hak sahiplerine, anahtar teslimi için mesaj gönderilerek ön borçlanma sözleşmeleri imzalandı.

Elbistan’da, ilk etapta 538 konut için kura çekileceği açıklanırken sayının 1000 daha artması, teslimat takviminde belirsizliğe neden oldu. Kuzey proje alanındaki 3 binden fazla konutun 2 bin 500’e yakının mart ayı sonuna kadar sahibine kavuşturulması için hummalı çalışma sürdürülüyor. Şuan ki kura takvimi de bu tarihe göre şekillendiriliyor. Hava şartları ya da öngörülemeyen aksaklıklarla karşılaşılması durumunda ise kura tarihi 15 gün kadar ötelenebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmaların devam ettiğini ve 2025’in ortalarına doğru hak sahiplerinin evlerini teslim etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Bakan Özhaseki, "Deprem bölgesinde şu anda binden fazla şantiyemiz çalışıyor. 4 bin 333 tane köyde, kiminde 50 tane, kiminde 100 tane deprem konutu yapıyoruz. Çelikten evler yapıyoruz. Şehirlerin merkezine başladık. Merkezlere açılan ana caddelere başladık. 200 binden fazla inşaat şu anda hızla devam ediyor. Allah nasip ederse hak sahiplerinin büyük bir çoğunluğunun neredeyse tamamının haklarını, gelecek sene ortalarına kadar tamamlarız ve bizler bitiririz. Hummalı bir çalışma var. Tam inşaatlarda çalışan bizim ekibimizin sayısı 110 bin kişiden fazla. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Maliye Bakanımız da bu konuda bize asla engel olmuyor. Ve orada bütün hızımızla biz yapıyoruz bu işleri. 46 bin konutu dağıttık. Bu ayın sonuna kadar da 30 bin konutu daha dağıtacağız” açıklamasını yapmıştı.